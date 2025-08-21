Военный истребитель F/A-18 Hornet загорелся при взлёте и разбился в Малайзии

Военный истребитель F/A-18 Hornet загорелся и упал в Малайзии. Инцидент произошёл на взлётно-посадочной полосе аэропорта Султана Хаджи Ахмад Шаха в Куантане.

Истребитель разбился в Малайзии. Видео © X / OnDisasters

При наборе высоты бомбардировщик Королевских военно-воздушных сил Малайзии вспыхнул. После короткого полёта горящий Hornet быстро пикировал и разбился об землю. Оба пилота катапультировались и находятся в больнице. Специалисты сейчас выясняют причины крушения истребителя.