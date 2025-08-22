Хорватский фридайвер установил мировой рекорд по задержке дыхания под водой

Хорватский фридайвер Витамир Маричич установил новый мировой рекорд Гиннесса в категории «Самое долгое время задержки дыхания под водой по собственному желанию», превзойдя предыдущее достижение почти на пять минут. Как сообщает Daily Mail, спортсмен использовал методику предварительного дыхания чистым кислородом, что позволило увеличить уровень кислорода в его крови в пять раз по сравнению с нормой.

Эксперты отметили, что данный результат ставит Маричича на один уровень с обыкновенным тюленем — морским млекопитающим, способным обновлять до 90% воздуха в лёгких за один вдох (против 20% у человека). Для достижения рекорда фридайвер в течение 10 минут дышал чистым кислородом, что позволило вымыть избыток азота из крови и значительно увеличить запас кислорода в организме.

Напомним, что для большинства людей безопасное время апноэ при использовании чистого кислорода не превышает восьми минут. Рекорд Маричича превысил этот показатель более чем в три раза.