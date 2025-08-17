Встреча Путина и Трампа
16 августа, 23:02

Белуха покусала дайверов во время шоу в Китае

Daily Mail: В Китае белуха напала на дайверов в аквариуме

Обложка © Unsplash / Carol Highsmith's America

В Океаническом парке Хайчан в провинции Сычуань белуха устроила опасное шоу перед туристами. На видео, опубликованном Daily Mail, животное кусает аквалангистов за ноги в аквариуме.

Гости парка наблюдали за происходящим с волнением и выкриками, фиксируя инцидент на камеру. На данный момент информация о возможных травмах дайверов отсутствует.

Стали ещё опаснее: Киты-убийцы научились применять жестокую технику охоты

Ранее в китайском океанариуме на аниматора внезапно напала огромная рыба, которая чуть не проглотила её голову. 22-летняя россиянка рассказала, что не получила серьёзных травм. Напавшую белугу уволили из парка.

Тимур Хингеев
