Белуха покусала дайверов во время шоу в Китае
Daily Mail: В Китае белуха напала на дайверов в аквариуме
В Океаническом парке Хайчан в провинции Сычуань белуха устроила опасное шоу перед туристами. На видео, опубликованном Daily Mail, животное кусает аквалангистов за ноги в аквариуме.
Гости парка наблюдали за происходящим с волнением и выкриками, фиксируя инцидент на камеру. На данный момент информация о возможных травмах дайверов отсутствует.
Ранее в китайском океанариуме на аниматора внезапно напала огромная рыба, которая чуть не проглотила её голову. 22-летняя россиянка рассказала, что не получила серьёзных травм. Напавшую белугу уволили из парка.