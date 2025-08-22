Липецкие гинекологи удалили опухоль весом 5 килограммов у 45-летней пациентки

В Липецкой областной клинической больнице гинекологи провели успешную операцию по удалению огромной фибромиомы матки у 45-летней женщины. На протяжении нескольких лет пациентка страдала от проблем с женским здоровьем, однако не спешила обратиться за медицинской помощью. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Анна Маркова.

После двухлетних жалоб на недомогание женщине был поставлен диагноз – фибромиома матки, требующая оперативного вмешательства. Однако пациентка ещё полтора года откладывала операцию, в результате чего опухоль достигла гигантских размеров и значительно ухудшила качество её жизни.

В начале августа женщина была госпитализирована в Липецкую областную клиническую больницу, где специалисты гинекологического отделения под руководством заведующего Артёма Мешкова и врача Ирины Коденской провели операцию. Специалисты удалили матку с миоматозным узлом размером 30 на 45 см и весом около пяти килограммов. Теперь пациентка на пути к выздоровлению и восстановлению.