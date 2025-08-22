Генерал Яна Машкарова, глава полиции Словакии, потеряла сознание во время пресс-конференции, посвящённой росту случаев телефонного и интернет-мошенничества в стране. Мероприятие транслировалось в интернете словацкими СМИ.

После вступительной речи министра внутренних дел Матуша Шутай-Эштока Машкарова начала свою презентацию, но вскоре пожаловалась на плохое самочувствие.

«Прошу прощения, мне как-то плохо, не знаю почему», – произнесла она перед тем, как начать терять сознание. Коллеги, включая министра, оперативно отреагировали и аккуратно уложили её на пол.

Глава полиции Словакии упала в обморок на пресс-конференции. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Aktuality24.sk

После короткого перерыва пресс-конференция продолжилась, и Машкарова уже сидела на стуле. Когда все спикеры завершили выступления, она вернулась к трибуне и успокоила присутствующих.

«Я в порядке. Видите сами: это такая серьёзная тема, что ей удалось меня свалить», – с юмором отметила глава полиции.

Машкарова добавила, что причиной её недомогания могло стать низкое давление, вызванное изменениями погоды. Она была назначена на пост главы полиции в январе, став первой женщиной в истории Словакии на этой должности.