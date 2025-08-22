Вашингтон перестал делиться с союзниками разведанными о переговорах по Украине
CBS: Разведка США перестала делиться с партнёрами данными по Украине
США отказались от обмена разведданными по Украине с партнерами из альянса «Пять глаз». Это следует из документа, на который ссылается издание CBS.
В материале указано, что указ выпустила директор Национальной разведки Тулси Габбард. Она постановила не передавать информацию, связанную с мирными переговорами между Россией и Украиной, своим западным союзникам.
«Меморандум от 20 июля, подписанный Габбард, содержит указание не делиться сведениями с разведывательным альянсом, образованным после Второй мировой войны. В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия», — добавляет CBS, ссылаясь на анонимные источники в разведке.
