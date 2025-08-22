Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 22:55

Вашингтон перестал делиться с союзниками разведанными о переговорах по Украине

CBS: Разведка США перестала делиться с партнёрами данными по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Niphon Subsri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Niphon Subsri

США отказались от обмена разведданными по Украине с партнерами из альянса «Пять глаз». Это следует из документа, на который ссылается издание CBS.

В материале указано, что указ выпустила директор Национальной разведки Тулси Габбард. Она постановила не передавать информацию, связанную с мирными переговорами между Россией и Украиной, своим западным союзникам.

«Меморандум от 20 июля, подписанный Габбард, содержит указание не делиться сведениями с разведывательным альянсом, образованным после Второй мировой войны. В него входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия», — добавляет CBS, ссылаясь на анонимные источники в разведке.

Российская разведка выяснила, кто должен был устроить теракты на море по заказу Лондона
Российская разведка выяснила, кто должен был устроить теракты на море по заказу Лондона

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии. Нынешние власти в Будапеште рассматривают как серьёзную помеху для «единой Европы».

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • В мире
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar