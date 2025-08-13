Фон дер Ляйен изучает сценарии смены режима в Венгрии, а Киев ей в этом помогает
Служба внешней разведки: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии
Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нацелена на смену власти в Венгрии, так как руководство ЕК воспринимает нынешние власти в Будапеште как серьёзную помеху для «единой Европы». Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
По данным СВР, фон дер Ляйен всерьёз изучает сценарии смены режима в Будапеште, на смену которому она хочет поставить лояльного лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра.
К этой кампании «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя подключился и Киев, «обиженный» на позицию Виктора Орбана по евроинтеграции Украины.
«Режим Владимира Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры», — указано в сообщении СВР.