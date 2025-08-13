Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нацелена на смену власти в Венгрии, так как руководство ЕК воспринимает нынешние власти в Будапеште как серьёзную помеху для «единой Европы». Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, фон дер Ляйен всерьёз изучает сценарии смены режима в Будапеште, на смену которому она хочет поставить лояльного лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра.

К этой кампании «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя подключился и Киев, «обиженный» на позицию Виктора Орбана по евроинтеграции Украины.