Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 12:46

Фон дер Ляйен изучает сценарии смены режима в Венгрии, а Киев ей в этом помогает

Служба внешней разведки: Еврокомиссия нацелена на смену власти в Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Fly Of Swallow Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Fly Of Swallow Studio

Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен нацелена на смену власти в Венгрии, так как руководство ЕК воспринимает нынешние власти в Будапеште как серьёзную помеху для «единой Европы». Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным СВР, фон дер Ляйен всерьёз изучает сценарии смены режима в Будапеште, на смену которому она хочет поставить лояльного лидера оппозиционной партии «Уважение и свобода» Петера Мадьяра.

К этой кампании «демонтажу» правительства Венгрии по приказу Брюсселя подключился и Киев, «обиженный» на позицию Виктора Орбана по евроинтеграции Украины.

«Режим Владимира Зеленского выполняет самую грязную работу, в том числе дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры», — указано в сообщении СВР.

Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за сутки
Орбан заявил, что Венгрия могла бы развалить Украину за сутки

Напомним, накануне премьер Венгрии Орбан не стал подписываться под заявлением лидеров ЕС по Украине. Более того, он заявил, что Киев уже проиграл в конфликте с Россией, и призвал Запад это признать.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЕС
  • Венгрия
  • Виктор Орбан
  • СВР РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar