Bloomberg: Переговоры по Украине застопорились из-за требований России

Переговоры между США и Россией о гарантиях безопасности для Украины дали трещину из-за требований Москвы. По информации Bloomberg, РФ настаивает на включении принципа «неделимой безопасности». Это мнение озвучил неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

По словам собеседника, российская сторона ставит под угрозу переговоры и пытается снизить важность защиты Украины до формальности. Это основано на заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Лавров ранее заявил, что Россия не может согласиться с тем, чтобы вопросы коллективной безопасности решались без её участия. Гарантии безопасности для Украины должны разрабатываться на равных условиях с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. Он также подчеркнул, что важно опираться на итоги переговоров, прошедших в Стамбуле в 2022 году.