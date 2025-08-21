Заигравшийся в КВН Зеленский не отменил запрет на переговоры с Путиным, напомнил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в попытке подменить трюками в стиле КВН серьёзную работу по урегулированию украинского кризиса риторикой о возможном саммите с российским лидером Владимиром Путиным. На это он обратил внимание на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, вы вспомните, что он же очень долго заявлял, что никогда не будет с Путиным вести переговоры. Он до сих пор не отменил свой указ трёхлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным», — отметил министр.