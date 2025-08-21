Заигравшийся в КВН Зеленский не отменил запрет на переговоры с Путиным, напомнил Лавров
Лавров: Киев пытается заменить реальную работу риторикой о саммите
Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Владимира Зеленского в попытке подменить трюками в стиле КВН серьёзную работу по урегулированию украинского кризиса риторикой о возможном саммите с российским лидером Владимиром Путиным. На это он обратил внимание на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
«Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, вы вспомните, что он же очень долго заявлял, что никогда не будет с Путиным вести переговоры. Он до сих пор не отменил свой указ трёхлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным», — отметил министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что активные высказывания украинского политика на предмет организации саммита имеют целью показать якобы его конструктивную нацеленность на процесс урегулирования. Лавров охарактеризовал такой подход как эффекты в стиле КВН и «Квартала 95», которые подменяют реальную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса.
Напомним, после саммита в Вашингтоне 18 августа Дональд Трамп объявил о старте подготовки к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Позднее президент США подтвердил, что работа над организацией встречи активно продолжается. Белоруссия и Венгрия изъявили желание провести саммит на своей территории. Швейцария, в свою очередь, гарантировала российскому лидеру иммунитет, несмотря на обязательства перед Международным уголовным судом.