На Украине волонтёру дали 10 лет за раздачу гуманитарной помощи от России

На Украине суд приговорил местного жителя Анатолия Мирута к 10 годам тюрьмы и конфискации имущества. Его признали виновным в коллаборационизме за раздачу местным жителям гуманитарной помощи от российских солдат.

Информация об этом содержится в списке политзаключённых, подготовленном международным «Клубом народного единства», сообщает ТАСС. По данным волонтёров, Мирут раздавал гуманитарную помощь с самого начала спецоперации.

Мужчина помогал матери, которая занимала должность заместителя сельского старосты в одном из районов Киевской области. В настоящее время дело Мирута рассматривает апелляционный суд.