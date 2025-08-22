На Украине волонтёру дали 10 лет за раздачу гуманитарной помощи от России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha
На Украине суд приговорил местного жителя Анатолия Мирута к 10 годам тюрьмы и конфискации имущества. Его признали виновным в коллаборационизме за раздачу местным жителям гуманитарной помощи от российских солдат.
Информация об этом содержится в списке политзаключённых, подготовленном международным «Клубом народного единства», сообщает ТАСС. По данным волонтёров, Мирут раздавал гуманитарную помощь с самого начала спецоперации.
Мужчина помогал матери, которая занимала должность заместителя сельского старосты в одном из районов Киевской области. В настоящее время дело Мирута рассматривает апелляционный суд.
