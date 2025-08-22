Алиев: Азербайджан не хочет войны, но должен быть к ней готов
Ильхам Алиев. Обложка © president.az
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наращивании военной мощи республики для обеспечения безопасности. Об этом он сказал на встрече с жителями города Кяльбаджар.
«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности — мы сами», — уверен Алиев.
Он уточнил, что Баку хочет мира и старается проводить соответствующую политику.
Напомним, 8 августа Азербайджан подписал с Арменией декларацию о мире. Для этого Ильхам Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян прибыли в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.