22 августа, 04:50

Российская система ПВО перехватила 54 украинских БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников минувшей ночью. По данным Министерства обороны РФ, за период с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа над несколькими регионами было уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Наибольшее количество вражеских дронов было зафиксировано над территорией Брянской области – 19 единиц. Также атака БПЛА противника была пресечена над Волгоградской областью, где сбили 11 БПЛА, над Ростовской областью – там уничтожили восемь БПЛА, и Воронежской областью – там сбили семь БПЛА. По три беспилотника были сбиты над Белгородской и Орловской областями, два – над Курской областью. Один украинский дрон был уничтожен над территорией Республики Крым.

Все аэропорты России возобновили работу после временных ограничений
Ранее Life.ru писал, что губернатор Волгоградской области сообщил об отражении массированной атаки БПЛА. Из-за падения обломков вражеских дронов загорелась сухая трава, пострадавших и серьёзных разрушений нет.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
