Российская система ПВО перехватила 54 украинских БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников минувшей ночью. По данным Министерства обороны РФ, за период с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа над несколькими регионами было уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Наибольшее количество вражеских дронов было зафиксировано над территорией Брянской области – 19 единиц. Также атака БПЛА противника была пресечена над Волгоградской областью, где сбили 11 БПЛА, над Ростовской областью – там уничтожили восемь БПЛА, и Воронежской областью – там сбили семь БПЛА. По три беспилотника были сбиты над Белгородской и Орловской областями, два – над Курской областью. Один украинский дрон был уничтожен над территорией Республики Крым.