В Днепропетровском госпитале погибшим бойцам ВСУ нередко в качестве причины смерти записывают острую сердечную недостаточность. Такие данные приводит РИА «Новости», основываясь на информации хакерской группировки KillNet.

Агентство получило доступ к ряду медицинских заключений о смерти украинских военнослужащих. В трёх из них причинами летального исхода названы минно-взрывные травмы и другие повреждения, характерные для боевых действий. Кроме того, хакеры передали список из 30 фамилий военнослужащих одной из частей ВСУ, где указаны исключительно боевые причины гибели: взрывные ранения, осколочные и огнестрельные поражения.

Однако в некоторых документах, имеющихся в распоряжении агентства, фигурируют причины, не связанные с боевыми действиями. Например, в свидетельствах о смерти, выданных Днепропетровской областной больницей имени Ильи Мечникова, среди причин гибели военнослужащих упоминаются «острая сердечная недостаточность» наряду с «повреждениями, полученными в результате боевых действий».