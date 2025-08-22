Выяснилось, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ
В Днепропетровском госпитале погибшим бойцам ВСУ нередко в качестве причины смерти записывают острую сердечную недостаточность. Такие данные приводит РИА «Новости», основываясь на информации хакерской группировки KillNet.
Агентство получило доступ к ряду медицинских заключений о смерти украинских военнослужащих. В трёх из них причинами летального исхода названы минно-взрывные травмы и другие повреждения, характерные для боевых действий. Кроме того, хакеры передали список из 30 фамилий военнослужащих одной из частей ВСУ, где указаны исключительно боевые причины гибели: взрывные ранения, осколочные и огнестрельные поражения.
Однако в некоторых документах, имеющихся в распоряжении агентства, фигурируют причины, не связанные с боевыми действиями. Например, в свидетельствах о смерти, выданных Днепропетровской областной больницей имени Ильи Мечникова, среди причин гибели военнослужащих упоминаются «острая сердечная недостаточность» наряду с «повреждениями, полученными в результате боевых действий».
Стоит отметить, что если данные о потерях украинской армии в 1,7 миллиона человек подтвердятся, Киеву придётся выплатить их семьям 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов) или придумать отличное оправдание, чтобы не платить ничего. Стране потребуется семь её годовых бюджетов, чтобы расплатиться с семьями погибших и пропавших без вести солдат ВСУ.