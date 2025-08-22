Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 05:34

Шах и мат досрочно: Россияне выиграли Всемирную олимпиаду

Россияне досрочно стали победителями Всемирной шахматной олимпиады

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trump card

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Trump card

Российская сборная обеспечила себе первое место на Всемирной шахматной олимпиаде среди юниоров до 16 лет, которая проходит в Колумбии. После победы в восьмом туре над второй сборной Казахстана россияне набрали 16 очков, что сделало их недосягаемыми для соперников.

За тур до завершения турнира ближайшие преследователи — белорусская команда — имеют 13 очков. Даже в случае успеха в очной встрече они не смогут обойти россиян. Национальную сборную представляют Иван Землянский, Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман. Заключительный тур Олимпиады состоится в пятницу в 18:00 по московскому времени.

15-летний школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Карлсена
15-летний школьник из России обыграл экс-чемпиона мира по шахматам Карлсена

Ранее Международная шахматная федерация присвоила десятилетнему россиянину Роману Шогджиеву звание международного мастера. Это рекордное достижение, так как он стал самым юным шахматистом в истории, выполнившим все необходимые нормативы. В возрасте 10 лет, 3 месяцев и 21 дня юный вундеркинд превзошёл показатель аргентинца Фаустино Оро, который получил это звание в 10 лет и 8 месяцев.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • шахматы
  • Колумбия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar