Шах и мат досрочно: Россияне выиграли Всемирную олимпиаду

Российская сборная обеспечила себе первое место на Всемирной шахматной олимпиаде среди юниоров до 16 лет, которая проходит в Колумбии. После победы в восьмом туре над второй сборной Казахстана россияне набрали 16 очков, что сделало их недосягаемыми для соперников.

За тур до завершения турнира ближайшие преследователи — белорусская команда — имеют 13 очков. Даже в случае успеха в очной встрече они не смогут обойти россиян. Национальную сборную представляют Иван Землянский, Савва Ветохин, Артём Усков и Анна Шухман. Заключительный тур Олимпиады состоится в пятницу в 18:00 по московскому времени.