«Ранят всех»: ВСУ обвинили в использовании запрещённого оружия против мирных жителей
Против мирного населения прифронтовых районов ЛНР армия Украины всё чаще применяет боеприпасы с поражающими элементами. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» озвучил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Они могут быть металлические и не металлические, не выявляемые рентгеновским излучением, специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом», — сказал он.
Он добавил, что медики ЛНР фиксируют рост числа раненых именно из-за такого оружия. Кроме того, процесс лечения пострадавших заметно осложняется, а восстановление занимает больше времени.
