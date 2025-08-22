Мессенджер MAX
22 августа, 05:54

«Ранят всех»: ВСУ обвинили в использовании запрещённого оружия против мирных жителей

Мирошник: ВСУ зачастую используют против жителей ЛНР негуманное оружие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Против мирного населения прифронтовых районов ЛНР армия Украины всё чаще применяет боеприпасы с поражающими элементами. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» озвучил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Они могут быть металлические и не металлические, не выявляемые рентгеновским излучением, специфическая шрапнель, которая в большом количестве при взрыве разбрасывается на большую территорию и ранит практически всех, кто находится рядом», — сказал он.

Он добавил, что медики ЛНР фиксируют рост числа раненых именно из-за такого оружия. Кроме того, процесс лечения пострадавших заметно осложняется, а восстановление занимает больше времени.

Выяснилось, какую причину смерти чаще всего указывают военным ВСУ
Ранее сообщалось, что украинские военные передали российской стороне координаты заградотряда ВСУ на южнодонецком направлении. Бойцы 31-й бригады пожаловались на то, что их собственное подразделение открыло по ним огонь, после чего российская артиллерия накрыла позиции заградотряда.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
