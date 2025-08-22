«Долгоиграющая катастрофа»: Вассерман назвал самую большую ошибку Хрущёва в сфере образования

Отмена обязательного курса логики в школах в эпоху Никиты Хрущёва стала самой разрушительной образовательной реформой того времени. Такое мнение в беседе с изданием «Взгляд» выразил публицист и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

«На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что её изъяли из школьной программы при Хрущёве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф», – сказали он.

Современным школьникам особенно не хватает подобного предмета, так как он формирует навыки анализа и развивает способность работать с разнородной информацией, счтатает депутат. В СССР логика преподавалась в старших классах с 1947 года по личному распоряжению Иосифа Сталина. Курс включал изучение понятий, суждений и умозаключений, а также акцентировал внимание на категорическом силлогизме.

Предмет был упразднён в 1955 году, когда Хрущёв решил, что такие дисциплины не имеют практической пользы для народного хозяйства. Вместе с логикой из программы исчезли и другие теоретические курсы, что, по мнению экспертов, негативно сказалось на системе образования.