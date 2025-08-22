Белый дом анонсировал срочное обращение Трампа

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу в 19:00 по московскому времени обратится с заявлением, тема которого остаётся неизвестной. Такие сведения приводит газета Roll Call, ссылаясь на расписание Белого дома.

Согласно опубликованному графику, в 12:00 по местному времени (19:00 мск) глава государства выступит с речью из Овального кабинета.