Белый дом анонсировал срочное обращение Трампа
Президент США Трамп выступит с обращением из Белого дома в 19:00 мск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Американский лидер Дональд Трамп в пятницу в 19:00 по московскому времени обратится с заявлением, тема которого остаётся неизвестной. Такие сведения приводит газета Roll Call, ссылаясь на расписание Белого дома.
Согласно опубликованному графику, в 12:00 по местному времени (19:00 мск) глава государства выступит с речью из Овального кабинета.
Ранее британская пресса сообщила, что американский лидер собирается на время отстраниться от участия в переговорах по разрешению украинского кризиса. Таким образом он хочет дать пространство для двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.