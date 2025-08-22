Мессенджер MAX
22 августа, 06:35

Мать и дочь осуждённого экс-замглавы ГУ МВД Тахтаулова оспорили изъятие имущества

Дмитрий Тахтаулов. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Дмитрий Тахтаулов

Появились новые детали о деле бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского главного управления МВД Дмитрия Тахтаулова. Как выяснилось, мать и дочь требуют в отказе обращения их имущества в доход государства. Об этом указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

«Апелляционные жалобы поступили от Инюкиной Т.А., Бакановой О.Д. и Бакановой Н.Н.», — говорится в материалах.

Суд оставил одну из жалоб без движения из-за недостатков при составлении. Ответчикам предоставлено время до сентября, чтобы исправить недочёты. Тахтаулов был осуждён за организацию незаконной миграции, что стало основанием для обращения в доход государства имущества его родственников.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал срочный доклад по инциденту в саратовском парке «Территория детства», где подполковник полиции Геннадий Болтышев заявил протестующим о готовности применить огнестрельное оружие. Видеозаписи с места событий распространились в социальных сетях, демонстрируя угрозы силовика и его требования покинуть территорию якобы в соответствии с федеральным законодательством.

Милена Скрипальщикова
