Мать и дочь осуждённого экс-замглавы ГУ МВД Тахтаулова оспорили изъятие имущества

Появились новые детали о деле бывшего замначальника управления по вопросам миграции московского главного управления МВД Дмитрия Тахтаулова. Как выяснилось, мать и дочь требуют в отказе обращения их имущества в доход государства. Об этом указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

«Апелляционные жалобы поступили от Инюкиной Т.А., Бакановой О.Д. и Бакановой Н.Н.», — говорится в материалах.

Суд оставил одну из жалоб без движения из-за недостатков при составлении. Ответчикам предоставлено время до сентября, чтобы исправить недочёты. Тахтаулов был осуждён за организацию незаконной миграции, что стало основанием для обращения в доход государства имущества его родственников.