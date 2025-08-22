В Донецкой Народной Республике сотрудники ФСБ мастерски сорвали планы коварной агентурной сети украинской военной разведки. Два гражданина России, рождённые в 1987 и 1997 годах, задержаны за причастность к покушениям на жизни чиновников.

Выяснилось, что преступники причастны к подрывам автомобилей: в марте и декабре 2024 года под ударами оказались сотрудник правительства Херсонской области и бывший высокопоставленный деятель УФСИН по ДНР.

Задержанные планировали новые теракты, целясь в руководителя одного из муниципалитетов ДНР и командира добровольческого батальона. Один из шпионов дважды приезжал в Москву в 2023 году, вынюхивая место жительства российского журналиста, чьё имя ФСБ оставило в тени. Его задача, порученная украинскими кураторами, была ясна — разведать и подготовить почву для удара.

Особенно зловещей фигурой оказался житель Донецка 1987 года рождения, завербованный в 2022 году как резидент украинских спецслужб. На его руках организация терактов, вербовка исполнителей и снабжение их взрывчаткой. Накануне преступники были задержаны, их ждёт справедливый суд.