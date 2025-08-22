Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 07:57

ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 80%

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Подавляющее большинство россиян — 80% — доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 82% граждан положительно оценивают его работу на посту главы государства. Такие данные приводятся в результатах еженедельного опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведённого с 15 по 17 августа.

Исследование также фиксирует рост положительных оценок работы правительства в целом — его деятельность одобряют 58% респондентов. Премьер-министр Михаил Мишустин сохраняет высокий уровень доверия, 60% опрошенных считают, что он хорошо выполняет свои обязанности.

Среди политических партий наибольший уровень поддержки сохраняет «Единая Россия» с показателем 42%. Далее следуют ЛДПР (9%), КПРФ (7%), «Новые люди» (4%) и «Справедливая Россия — За правду» (3%). Опрос был проведён среди 1500 респондентов по репрезентативной выборке.

С1992 года ФОМ на регулярной основе проводит еженедельные социологические исследования. В рамках постоянного мониторинга эксперты фонда отслеживают ключевые показатели: отношение населения к институтам власти разных уровней и оценку их деятельности, динамику протестных настроений, восприятие экономической ситуации как в стране в целом, так и на уровне отдельных семей. Параллельно исследуются ценностные ориентации граждан и их реакция на наиболее значимые события внутри России и на международной арене.

Эксперты ЭИСИ: Путин консолидировал общество и вернул уважение к России и её символам
Эксперты ЭИСИ: Путин консолидировал общество и вернул уважение к России и её символам

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 99% молодых людей в России растут патриотами. Политический эксперт отмечает, что нынешний патриотический подъём — не мимолётное явление, а глубокая трансформация общественного сознания.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar