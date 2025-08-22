Россиян предупредили об увеличении штрафов за не пропуск машин со спецсигналами

С 1 сентября в России ужесточаются штрафные санкции за непредоставление преимущества транспортным средствам с включёнными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. Об изменениях в правилах дорожного движения в интервью ТАСС напомнил почётный адвокат России, вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.

«Теперь не имеет значения, чёрная машина, белая, жёлтая. Если машина подаёт специальный сигнал — сирену, и есть колпак, водитель обязан её пропустить. Если у машины часть мигалки горит красным, другая синим, водитель должен на обочине остановиться», — сказал Ольшанский.

Размер штрафа за нарушение существенно возрастает. Вместо действующих сейчас 500 рублей за непропуск машины без спецокраски водителям будет грозить штраф от 7,5 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. Такая же ответственность предусмотрена за непропуск кортежа и автомобилей экстренных служб.

По мнению Ольшанского, эти меры будут способствовать повышению безопасности на дорогах, так как водители станут более внимательно относиться к необходимости предоставления преимущества всем спецтранспортам с включёнными сигналами.