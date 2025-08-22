Мессенджер MAX
22 августа, 07:45

Аксёнов: В районе Феодосии произошла авария на магистральном водоводе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yan`s7

В окрестностях Феодосии произошла авария на магистральном водоводе, который обеспечивает водой несколько населённых пунктов восточного побережья Крыма. Сразу после инцидента были начаты работы по устранению последствий, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-канале.

Для быстрого решения проблемы привлекли семь единиц специальной техники и 30 сотрудников. Ремонтные мероприятия уже ведутся в полном объёме, отметил Аксёнов.

Чтобы жители не остались без питьевой воды, организован её подвоз в десять населённых пунктов, среди которых Солнечная Долина, Орджоникидзе, Коктебель, Новый Свет и Судак. Для этих целей дополнительно выделили 25 машин-водовозов, не считая тех, что уже закреплены за местными администрациями.

По словам Аксёнова, специалисты предполагают, что работы по заполнению системы и постепенному восстановлению подачи воды будут завершены в ночь на завтра или утром следующего дня. Полноценная подача воды по трубопроводу должна возобновиться к вечеру 23 августа.

Правительство региона держит ситуацию на контроле. На место аварии прибыл председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

В конце июля на магистральном водоводе в Евпатории произошла авария, часть города осталась без воды. Причиной было названо повреждение сооружения и последующее снижение давления.

