22 августа, 08:11

Шансов выйти нет: ВСУ попали в плотный огневой мешок под Кременной

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке под Кременной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские военные оказались в плотном огневом мешке в лесах под Кременной в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«В лесах Кременной вооружённые формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой», — сказал он.

По его словам, у украинских сил практически нет шансов выйти из лесного окружения. Ситуация создаёт серьёзные трудности для военных подразделений, находящихся в этом районе.

«Стреляли в спину»: Украинские солдаты сдали свой заградотряд Российской армии
Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские войска нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ, которая была отмечена наградами от главы украинского режима Владимира Зеленского с первых дней СВО. Огонь был направлен по тщательно укрытому командованию, и атака причинила значительные разрушения.

Милена Скрипальщикова
