Шансов выйти нет: ВСУ попали в плотный огневой мешок под Кременной

Украинские военные оказались в плотном огневом мешке в лесах под Кременной в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.

«В лесах Кременной вооружённые формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой», — сказал он.

По его словам, у украинских сил практически нет шансов выйти из лесного окружения. Ситуация создаёт серьёзные трудности для военных подразделений, находящихся в этом районе.