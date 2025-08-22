Сила волшебных слов: Врач рассказала, как простая благодарность перестраивает наш мозг
Врач Симонова: Благодарность активирует у людей центр эмоций и принятия решений
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Dundjerski
Современные исследования нейронауки всё глубже раскрывают, как эмоциональные практики трансформируют мозговую активность. Как именно благодарность влияет на нейропластичность и психику, рассказала РИА «ФедералПресс» кандидат медицинских наук Виктория Симонова.
В научном понимании благодарность — это не просто мимолётное чувство, а устойчивая когнитивно-эмоциональная установка, которая включает осознанное признание значимости положительных событий и поступков. Это сложный нейрофизиологический процесс, задействующий множество мозговых структур.
Практика благодарности активирует вентромедиальную префронтальную кору — центр эмоций и принятия решений. У людей, регулярно практикующих благодарность, наблюдается рост серого вещества в этой области, что свидетельствует о нейропластичности, заявила врач.
Кроме того, активируются зоны, отвечающие за эмоциональный контроль и интеграцию ощущений, что снижает стресс и повышает благополучие. Клинические данные подтверждают: спустя 2–3 месяца регулярной благодарности улучшается эмоциональное состояние, снижаются воспалительные маркеры и нормализуется уровень гормона стресса кортизола, добавила эксперт.
«Таким образом, благодарность следует рассматривать не как поверхностный «позитивный настрой», а как нейропсихологическую стратегию, способную изменять работу мозга на структурном уровне», – заключила она.
Кстати, беспорядок в комнате тоже может быть причиной, по которой вы стрессуете. Ранее психолог рассказала Life.ru, как правильно расхламиться, чтоб избавиться от стресса и начать чувствовать себя лучше. По её словам, ваша концентрация будет работать лучше, если в доме будет меньше предметов, привлекающих внимание.