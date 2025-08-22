Сила волшебных слов: Врач рассказала, как простая благодарность перестраивает наш мозг

Современные исследования нейронауки всё глубже раскрывают, как эмоциональные практики трансформируют мозговую активность. Как именно благодарность влияет на нейропластичность и психику, рассказала РИА «ФедералПресс» кандидат медицинских наук Виктория Симонова.

В научном понимании благодарность — это не просто мимолётное чувство, а устойчивая когнитивно-эмоциональная установка, которая включает осознанное признание значимости положительных событий и поступков. Это сложный нейрофизиологический процесс, задействующий множество мозговых структур.

Практика благодарности активирует вентромедиальную префронтальную кору — центр эмоций и принятия решений. У людей, регулярно практикующих благодарность, наблюдается рост серого вещества в этой области, что свидетельствует о нейропластичности, заявила врач.

Кроме того, активируются зоны, отвечающие за эмоциональный контроль и интеграцию ощущений, что снижает стресс и повышает благополучие. Клинические данные подтверждают: спустя 2–3 месяца регулярной благодарности улучшается эмоциональное состояние, снижаются воспалительные маркеры и нормализуется уровень гормона стресса кортизола, добавила эксперт.

«Таким образом, благодарность следует рассматривать не как поверхностный «позитивный настрой», а как нейропсихологическую стратегию, способную изменять работу мозга на структурном уровне», – заключила она.