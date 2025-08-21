Отпустить ради себя: Life.ru спросил у психолога, как правильно расхламиться, чтобы избавиться от стресса

Для одних идеальный порядок — это необходимость, для других — просто норма. Некоторые чувствуют себя комфортно в условиях творческого беспорядка, а для кого-то переполненные полки и столы — это часть уюта. Однако, когда количество вещей начинает тянуть энергию и время, и их нарастающее количество становится причиной стресса, это сигнал, что пришло время что-то менять. И не только в пространстве, но и в жизни. Как правильно расхламиться, чтобы избавиться от стресса и улучшить самочувствие, Life.ru рассказала психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов (КБТ) Яна Сукасян.

Минимализм — не универсальный рецепт счастья, и подгонять себя под чужие стандарты не стоит. Но когда вещи начинают оказывать давление, напоминать о прошлом или тяготить своим количеством, стоит задуматься. Возможно, пора освободиться от лишнего, чтобы освободить место для более важного и ценного. Яна Сукасян Психолог-консультант, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов (КБТ)

В периоды депрессии или выгорания человек часто не имеет сил на поддержание порядка. В таких случаях беспорядок — это не причина, а следствие. Важно понимать, что минимализм — это не тотальный отказ от всего, а процесс выбора того, что действительно важно и необходимо.

При освобождении от лишнего становится меньше раздражителей — пространство становится чище и проще для восприятия. Улучшается концентрация — фокус не теряется на лишних предметах. Уходят тревоги, избавляя от незавершённых дел, которые тянут внимание. Появляется ощущение контроля — пространство подчиняется вам, а не наоборот. Возрастает ценность вещей — приоритет качества, а не количества, как в вещах, так и в жизни. Кроме того, пространство начинает работать на вас — освобождение от беспорядка приносит гармонию.

Чтобы правильно избавиться от лишнего, нужно задать себе ряд вопросов. Меня тяготит этот беспорядок или я делаю это для других? Почему моё пространство выглядит именно так? Готов ли я и могу ли я что-то изменить? Что произойдёт, если всё останется как есть? Как изменится пространство, если я начну его изменять?

Эксперт советует делать шаги постепенно, а не пытаться убраться за один день. Начать можно с одной полки или ящика. При этом нужно следовать правилу: если вещь не использовалась в последний год — пора от неё избавиться. Также можно давать вещам вторую жизнь — раздавать, продавать или жертвовать, а не просто выбрасывать. Это помогает избавиться от чувства вины.

«Если любите чинить — чините. Если не успели, попрощайтесь с предметом. Сохраняйте то, что действительно важно. Оставьте несколько ценных вещей, а остальные сфотографируйте и отпустите», — поясняет психолог.

На будущее эксперт советует не совершать импульсивные покупки. Прежде чем приобретать что-то новое, подумайте, будет ли для этого предмета место в вашем пространстве на долгие годы. Ценность вещей определяется их долговечностью и значимостью.

При этом нельзя забывать, что минимализм — это не аскеза, а выбор того, что действительно важно. Это путь к более ясному и гармоничному пространству и жизни.