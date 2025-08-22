«Думали, спрячутся в листве»: ВСУ пытались прорвать границу, но попали под удар
Появилось видео попытки прорыва ВСУ к границе России в районе Уд
Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС
В сети появилось видео, на котором пехота ВСУ выдвигается к российской границе и пытается её прорвать. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».
На ролике, снятом с беспилотника, видно, как по украинским военным наносятся удары, пока они движутся в сторону границы. Уточняется, что съёмка велась в районе населённого пункта Уды, расположенного всего в нескольких километрах от Белгородской области.
«Противник решил, что густой покров листвы сможет уберечь его от разведки, но был уничтожен расчётами 347-го мотострелкового полка», — говорится в сообщении канала.
