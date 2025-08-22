Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 07:58

«Думали, спрячутся в листве»: ВСУ пытались прорвать границу, но попали под удар

Появилось видео попытки прорыва ВСУ к границе России в районе Уд

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В сети появилось видео, на котором пехота ВСУ выдвигается к российской границе и пытается её прорвать. Кадры опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На ролике, снятом с беспилотника, видно, как по украинским военным наносятся удары, пока они движутся в сторону границы. Уточняется, что съёмка велась в районе населённого пункта Уды, расположенного всего в нескольких километрах от Белгородской области.

«Противник решил, что густой покров листвы сможет уберечь его от разведки, но был уничтожен расчётами 347-го мотострелкового полка», — говорится в сообщении канала.

Новости СВО. Разгром на всех фронтах: ВСУ бегут из-под Александро-Шультино, атака под Тёткино сорвана, Киев готов сдать территорию, 22 августа
А ранее студент из Того подписал контракт с ВС РФ и уехал в зону специальной военной операции. Он освоил русский язык в полевых условиях и теперь планирует посвятить жизнь службе в Армии России.

Марина Фещенко
