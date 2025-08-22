Пять грузовиков Mercedes сгорели под Курском

В ночь на пятницу под Курском произошёл пожар, в результате которого пострадали пять грузовых машин марки Mercedes-Benz. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на территории деревни 1-я Моква поступило в оперативную дежурную смену в 3:49 утра 22 августа. В ведомстве уточнили, что пожарные незамедлительно приступили к тушению и смогли локализовать огонь к 4:05, а полностью ликвидировали его спустя десять минут.

Пожарные тушат горящие под Курском грузовики. Фото © МЧС Курской области

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако пять грузовиков получили повреждения. Для ликвидации возгорания было задействовано 18 человек и 6 единиц спецтехники, из которых 16 человек и 4 единицы техники представляли МЧС. Точная причина возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.