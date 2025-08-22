Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 08:22

Пять грузовиков Mercedes сгорели под Курском

Горящие грузовики под Курском. Обложка © МЧС Курской области

Горящие грузовики под Курском. Обложка © МЧС Курской области

В ночь на пятницу под Курском произошёл пожар, в результате которого пострадали пять грузовых машин марки Mercedes-Benz. Об этом проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на территории деревни 1-я Моква поступило в оперативную дежурную смену в 3:49 утра 22 августа. В ведомстве уточнили, что пожарные незамедлительно приступили к тушению и смогли локализовать огонь к 4:05, а полностью ликвидировали его спустя десять минут.

Пожарные тушат горящие под Курском грузовики. Фото © МЧС Курской области

Пожарные тушат горящие под Курском грузовики. Фото © МЧС Курской области

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, однако пять грузовиков получили повреждения. Для ликвидации возгорания было задействовано 18 человек и 6 единиц спецтехники, из которых 16 человек и 4 единицы техники представляли МЧС. Точная причина возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливаются.

Водитель легковушки сгорел заживо после столкновения с троллейбусом в Краснодаре
Водитель легковушки сгорел заживо после столкновения с троллейбусом в Краснодаре

Ранее Life.ru писал, что 65 машин и мотоциклов сгорели в гаражном комплексе в Екатеринбурге. В МЧС подчеркнули, что благодаря быстрой реакции пожарных удалось предотвратить ещё более масштабные разрушения и возможные жертвы.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar