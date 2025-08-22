Психолог раскрыл, почему некоторых россиян раздражают эмоциональные люди

Выражение эмоций часто воспринимается людьми как выход на улицу в домашней одежде: вроде и допустимо (и даже модно), но как-то неловко. О причинах прохладного отношения к эмоциональным людям в России рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

«Корни здесь уходят в давнюю память семьи. Психологи называют это «исторической травмой» — когда опыт войны, голода, репрессий передаётся не только в рассказах, но и в способах жить. Наши бабушки и прадеды учились выживать, отключая чувства, как ненужный в бою прибор. Когда вокруг гремит опасность, не до того, чтобы плакать или тревожиться — надо действовать», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

К этому добавился и «импортный» элемент – культ рациональности, пришедший с Запада. В эпоху индустриализации эмоции считались помехой, а идеальный сотрудник должен был быть машиной, выполняющей функции без отвлечения на личные переживания, дополнил эксперт. По его словам, Запад давно пересмотрел этот подход, активно используя психотерапию, восточные практики и ценя доверие и горизонтальные связи. У нас же рационализм соединился с традиционным «крепись», что привело к двойному давлению.

Согласно данным ВЦИОМ, 27% российских мужчин не плакали более десяти лет, а 19% – всего один раз за этот период. Женщины плачут чаще, но и у них на работе действует негласный запрет на слёзы: 58% сотрудниц боятся показаться слабыми.

«Когда человеку говорят «Ты слишком чувствительный», в психологии это называется «обесцениванием». По сути, сообщение звучит так: твои эмоции не важны; ты реагируешь неправильно; с тобой что-то не так. Со временем человек перестаёт доверять себе, замолкает, а потом и вовсе перестаёт распознавать, что он чувствует. Да и зачем? Всё равно скажут, что «перебор», — предупредил Самбурский.

По словам эксперта, сдержанность не означает бесчувственность. Есть люди, которые по своей природе особенно восприимчивы. В науке их называют HSP – Highly Sensitive Person, «высокочувствительные личности». Это не диагноз, а особенность нервной системы. Такие люди глубже переживают каждое событие, острее реагируют на стимулы и ярче чувствуют не только боль, но и радость. Им сложнее в шумной обстановке и в толпе, они тяжелее переносят критику.