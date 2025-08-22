Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:26

Пил мочу и ел траву: Журналист провёл 6 дней в дикой природе и выжил

WP: Американский журналист Лун выжил в лесу Норвегии, 6 дней питаясь травой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alecluhn_

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alecluhn_

Удивительная история выживания произошла в лесах Норвегии, где американский журналист Алек Лун провёл почти неделю среди дикой природы. По словам самого представителя прессы, после падения в горах ему пришлось питаться травой и пить мочу, чтобы выжить. Подробности инцидента передаёт Washington Post.

По данным издания, 31 июля Лун начал поход к леднику в национальном парке Фолгефонна. Испытания начались уже в первый день — от ботинка отклеилась подошва, но мужчина не отступил. Позднее он оступился, ударился о камень, потерял сознание и пришёл в себя лишь на следующий день. При этом он обнаружил серьёзную травму ноги.

Оказавшись без телефона и большей части провизии, но со спальным мешком, дождевиком и небольшим перекусом, Лун соорудил импровизированное укрытие. Через два дня, столкнувшись с жесточайшим обезвоживанием, он был вынужден использовать мочу в качестве источника жидкости.

Заявление о его пропаже поступило от жены лишь 4 августа, после чего началась масштабная поисковая операция. Сложные погодные условия — в том числе дождь и сильный ветер — значительно замедлили поиски, и журналиста удалось найти только через двое суток. В больнице ему диагностировали перелом ноги и обморожение.

Примечательно, что жена счастливчика убеждена, что на этом экстремальном опыте его приключения не закончатся. Несмотря на пережитое женщина не будет стоять на пути Луна. однако теперь она настаивает на сопровождении в подобных опасных походах.

Квест «выживи сам»: Хозяйка гостевого дома в Сочи накинулась на «туристов-нищеблудов»
Квест «выживи сам»: Хозяйка гостевого дома в Сочи накинулась на «туристов-нищеблудов»

Ранее Life.ru писал, что трёхлетняя малышка из индийской деревни Чиннарутла выжила после ночного нападения леопарда. Девочка спала на улице у хижины, когда хищник схватил её и потащил в кусты. Отец успел вовремя вмешаться и отбить ребёнка у зверя.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Журналисты
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar