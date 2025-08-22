Пил мочу и ел траву: Журналист провёл 6 дней в дикой природе и выжил

Удивительная история выживания произошла в лесах Норвегии, где американский журналист Алек Лун провёл почти неделю среди дикой природы. По словам самого представителя прессы, после падения в горах ему пришлось питаться травой и пить мочу, чтобы выжить. Подробности инцидента передаёт Washington Post.

По данным издания, 31 июля Лун начал поход к леднику в национальном парке Фолгефонна. Испытания начались уже в первый день — от ботинка отклеилась подошва, но мужчина не отступил. Позднее он оступился, ударился о камень, потерял сознание и пришёл в себя лишь на следующий день. При этом он обнаружил серьёзную травму ноги.

Оказавшись без телефона и большей части провизии, но со спальным мешком, дождевиком и небольшим перекусом, Лун соорудил импровизированное укрытие. Через два дня, столкнувшись с жесточайшим обезвоживанием, он был вынужден использовать мочу в качестве источника жидкости.

Заявление о его пропаже поступило от жены лишь 4 августа, после чего началась масштабная поисковая операция. Сложные погодные условия — в том числе дождь и сильный ветер — значительно замедлили поиски, и журналиста удалось найти только через двое суток. В больнице ему диагностировали перелом ноги и обморожение.

Примечательно, что жена счастливчика убеждена, что на этом экстремальном опыте его приключения не закончатся. Несмотря на пережитое женщина не будет стоять на пути Луна. однако теперь она настаивает на сопровождении в подобных опасных походах.