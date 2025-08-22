Мессенджер MAX
22 августа, 08:27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Военнослужащие ВСУ оказали помощь российским солдатам в спасении, а затем поделились мотивами своего поступка. Выяснилось, что бойцы, подчиняющиеся Владимиру Зеленскому, выразили желание сложить оружие. Подробности инцидента раскрыл российский снайпер с позывным Тагил.

Российский военный не уточнил ни дату, ни место произошедшего на линии фронта. Однако, известно, что украинские солдаты извлекли из окопа засыпанных российских бойцов, намереваясь сдаться им в плен. После спасения, украинские военнослужащие вместе с бывшими противниками направились к расположению ВС РФ.

Как оказалось, среди сдавшихся были насильно мобилизованные граждане, которые нашли в себе смелость сделать выбор в пользу прекращения боевых действий.

«А было такое, что наших засыпало в окопе, а откопали их… двое [украинцев], которые рядом сидели на точке. А потом все вместе рванули к нашим позициям. Насильно мобилизованные были те ребята с украинской стороны», — пояснил снайпер в беседе с RT.

А ранее Life.ru писал, что Герой России вычислил украинскую ДРГ и хитростью заставил военных сдаться. Как оказалось, группа диверсантов ВСУ попыталась выдать себя за российских солдат. Бойцы смогли идентифицировать противника по акценту и хитростью вынудили их сложить оружие.

Дарья Нарыкова
