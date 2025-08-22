«Я словно парила»: Звезда реалити про ожирение пережила клиническую смерть и поведала об увиденном

Участница реалити-шоу The Biggest Loser Трейси Юкич заявила, что пережила клиническую смерть и увидела «тот свет». Об этом сообщает Us Weekly.

Телезвезда поделилась воспоминаниями в документальном фильме «Для ТВ сойдёт: правда о The Biggest Loser», который вышел на Netflix. В шоу, о котором идёт речь, люди с ожирением соревнуются за денежный приз, стремясь сбросить как можно больше веса. И вот однажды во время отборочного конкурса участников вывезли на пляж и заставили пробежать милю.

На дистанции Юкич потеряла сознание, но другие конкурсанты помогли ей дойти до финиша. Там она снова упала и была экстренно доставлена вертолётом в больницу. Женщина утверждает, что в тот момент оказалась на грани гибели.

«Я словно парила. Потом рядом был мой дедушка. Я увидела тьму, а за ней — свет. Поэтому знаю, что в тот день умерла», — рассказала Трейси.

Врачи сумели её спасти. Диагноз — рабдомиолиз, опасное разрушение мышечной ткани. Юкич провела в стационаре почти месяц, но после восстановления всё же решила продолжить участие в шоу.