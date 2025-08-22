Стилист рассказала, как тренд на «уставший» макияж перевернул правила игры

Представительницы поколений Z и альфа начали менять правила игры в мире красоты, выбирая макияж, который не скрывает усталость, а наоборот — подчёркивает её. Такой тренд назвали «Tired girl» и это про эстетику, главными элементами которой будут слегка размазанные тёмные тени, бледный оттенок кожи и видимая измождённость. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на стилиста Люсю Купцову.

Этот стиль не возник внезапно — он появился тогда, когда девушки осознали: идеальная маска вовсе не обязательна. Отказ от плотного покрытия и стремление показать настоящую кожу с её несовершенствами превратились в акт свободы. Теперь уход за кожей куда предпочтительнее дорогой косметики.

«То есть всё идёт к ситуации, когда девушка может сама взять банку любого крема и условно размазать пальцем по лицу. Потому что и поспать хочется, и экономическая ситуация не каждой позволит купить 10 дорогих средств», — сказала специалист.

Образ «усталой девушки» будто создан для тех, кто провёл ночь за соцсетями или работой: кожа кажется бледной, под глазами — тени усталости, а губы окрашены в глубокий сливовый или нюд с тёмной подводкой. Никаких фильтров и толстых слоёв косметики — только естественность и минимализм, которые делают образ максимально живым.