В России могут запретить продажу сигарет на остановках

22 августа, 09:12

Ведомости: В кабмине одобрили проект о запрете продажи сигарет на остановках

Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности в целом одобрила инициативу о запрете продажи табачной продукции на остановках общественного транспорта. При этом законопроект предполагает исключения для единственных торговых точек в населённых пунктах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине и инсайдеров, близких к комиссии.

В случае принятия документа с предложенными корректировками новые ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Инициатива направлена на продолжение системного подхода к снижению потребления табака: уже запрещена продажа табака на всех видах общественного транспорта, в зданиях и на территориях вокзалов, аэропортов и портов.

По словам экспертов, запрет может ударить по малому бизнесу: киоски на остановках могут потерять 15–30% товарооборота. Специалисты считают, что законопроект скорее выгоден крупным торговым сетям, а эффект на снижение потребления табака будет ограниченным.

Ранее сообщалось, что в 25 торговых точках сети «Северный градус» в Вологодской области временно приостановили продажу крепкого алкоголя. По словам губернатора Георгия Филимонова, это связано с нарушениями областного закона, регулирующего реализацию спиртного. Компания не предприняла своевременных мер для их устранения, поэтому действие лицензии было приостановлено. Продажи смогут возобновить только после исправления ситуации.

