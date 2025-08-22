Мессенджер MAX
22 августа, 08:53

Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днём рождения

Мехрибан Алиева и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Дружини

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой в связи с её днём рождения. Текст телеграммы был размещён на официальном сайте азербайджанского государственного информагентства АЗЕРТАДЖ.

В обращении глава российского государства выразил тёплые поздравления и наилучшие пожелания. Он подчеркнул, что от всей души желает имениннице крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших достижений в работе на благо страны.

Кроме того, Путин попросил Алиеву передать приветственные слова её супругу, президенту Азербайджана, а также всем членам семьи.

Мехрибан Алиевой исполняется 60 лет. Пост первого вице-президента республики она занимает с 2017 года, а Первой леди является с 2003.

Ранее Путин поздравил режиссёра Александра Адабашьяна с 80-летним юбилеем. Глава государства пожелал юбиляру крепкого здоровья и всего наилучшего.

