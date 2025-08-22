Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 09:13

Единственный вариант: В США озвучили неожиданный мирный план для Украины

RS: Для мира на Украине ЕС и США необходимо учитывать интересы России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Для достижения прочного мира на Украине Соединённым Штатам и Европе необходимо принять во внимание озабоченности России в сфере безопасности. К такому выводу пришли авторы американского журнала Responsible Statecraft.

«Неспособность состоявшейся на этой неделе встречи в Вашингтоне сдвинуть дело с мёртвой точки в сторону мира объясняется неспособностью участников должным образом понять дилемму безопасности, с которой они столкнулись», — указано в публикации.

В статье говорится, что, несмотря на кажущуюся сегодня нереалистичность, включение России и Украины в систему европейской безопасности является единственным жизнеспособным путём к прекращению боевых действий и установлению мира. Обозреватели отмечают, что Брюссель упускает возможность, концентрируясь исключительно на украинских интересах, вместо того чтобы учитывать озабоченности безопасности как Москвы, так и Киева. В США считают, что такой односторонний подход препятствует достижению комплексного и долгосрочного урегулирования.
Заигравшийся в КВН Зеленский не отменил запрет на переговоры с Путиным, напомнил Лавров
Заигравшийся в КВН Зеленский не отменил запрет на переговоры с Путиным, напомнил Лавров

Накануне Владимир Зеленский заявил о желании Украины получить гарантии безопасности по образцу тех, что США предоставляют Израилю. По его словам, Незалежная намерена прийти к пониманию об архитектуре таких гарантий в течение ближайших семи-десяти дней.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar