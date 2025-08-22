Для достижения прочного мира на Украине Соединённым Штатам и Европе необходимо принять во внимание озабоченности России в сфере безопасности. К такому выводу пришли авторы американского журнала Responsible Statecraft.

«Неспособность состоявшейся на этой неделе встречи в Вашингтоне сдвинуть дело с мёртвой точки в сторону мира объясняется неспособностью участников должным образом понять дилемму безопасности, с которой они столкнулись», — указано в публикации.

В статье говорится, что, несмотря на кажущуюся сегодня нереалистичность, включение России и Украины в систему европейской безопасности является единственным жизнеспособным путём к прекращению боевых действий и установлению мира. Обозреватели отмечают, что Брюссель упускает возможность, концентрируясь исключительно на украинских интересах, вместо того чтобы учитывать озабоченности безопасности как Москвы, так и Киева. В США считают, что такой односторонний подход препятствует достижению комплексного и долгосрочного урегулирования.