Единственный вариант: В США озвучили неожиданный мирный план для Украины
RS: Для мира на Украине ЕС и США необходимо учитывать интересы России
Для достижения прочного мира на Украине Соединённым Штатам и Европе необходимо принять во внимание озабоченности России в сфере безопасности. К такому выводу пришли авторы американского журнала Responsible Statecraft.
«Неспособность состоявшейся на этой неделе встречи в Вашингтоне сдвинуть дело с мёртвой точки в сторону мира объясняется неспособностью участников должным образом понять дилемму безопасности, с которой они столкнулись», — указано в публикации.
В статье говорится, что, несмотря на кажущуюся сегодня нереалистичность, включение России и Украины в систему европейской безопасности является единственным жизнеспособным путём к прекращению боевых действий и установлению мира. Обозреватели отмечают, что Брюссель упускает возможность, концентрируясь исключительно на украинских интересах, вместо того чтобы учитывать озабоченности безопасности как Москвы, так и Киева. В США считают, что такой односторонний подход препятствует достижению комплексного и долгосрочного урегулирования.
Накануне Владимир Зеленский заявил о желании Украины получить гарантии безопасности по образцу тех, что США предоставляют Израилю. По его словам, Незалежная намерена прийти к пониманию об архитектуре таких гарантий в течение ближайших семи-десяти дней.