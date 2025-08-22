Мессенджер MAX
22 августа, 09:50

ФСБ задержала двух жителей Приморья, собиравших сведения о военных объектах

ФСБ в Приморском крае задержала двоих мужчин за сбор данных для СБУ

Двое жителей Приморского края были задержаны по подозрению в сборе информации о российских военных объектах в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).

Задержание жителей Приморья, которые по заданию СБУ планировали собрать сведения о российских военных объектах. Видео © ЦОС ФСБ

«Пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ, 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами посредством иностранного мессенджера», — указано в сообщении.

Подозреваемые ясно понимали потенциальную угрозу национальной безопасности России, которую могли представлять собранные ими данные. Следственными органами управления ФСБ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве с иностранным государством или международной организацией.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в ДНР агентов Киева, причастных к покушениям на чиновников. Задержанные планировали новые теракты, целясь в руководителя одного из муниципалитетов ДНР и командира добровольческого батальона.

Обложка © ЦОС ФСБ

Полина Никифорова
