ФСБ задержала двух жителей Приморья, собиравших сведения о военных объектах

Двое жителей Приморского края были задержаны по подозрению в сборе информации о российских военных объектах в интересах Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).

Задержание жителей Приморья, которые по заданию СБУ планировали собрать сведения о российских военных объектах. Видео © ЦОС ФСБ

«Пресечена противоправная деятельность двух жителей Приморья, граждан РФ, 1990 и 1998 годов рождения, причастных к сотрудничеству с украинскими спецслужбами посредством иностранного мессенджера», — указано в сообщении.

Подозреваемые ясно понимали потенциальную угрозу национальной безопасности России, которую могли представлять собранные ими данные. Следственными органами управления ФСБ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве с иностранным государством или международной организацией.