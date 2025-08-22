Московский зоопарк пополнился редким какаду, находящимся на грани вымирания

Московский зоопарк сообщил о поступлении новой особи в центр воспроизводства редких видов животных. В рамках долгосрочного сотрудничества с Новосибирским зоопарком был получен оранжевохохлый какаду, так называемый «алиментный птенец». Данный обмен направлен на поддержание генетического разнообразия популяции, находящейся на грани исчезновения.

«В центр воспроизводства редких видов животных из Новосибирского зоопарка приехал оранжевохохлый какаду. Это молодая особь, появившаяся на свет в прошлом году. Новосёл стал так называемым алиментным птенцом. Он появился на свет от самца, который ранее переехал в Новосибирский зоопарк из Московского зоопарка», — рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова в беседе с РИА «Новости».

Оранжевохохлый какаду – это редкая птица, которая находится под угрозой исчезновения. Раньше её считали разновидностью жёлтохохлого какаду, но с 2023 года выделили в отдельный вид. Эти попугаи обитают лишь в нескольких местах, например, в Восточном Тиморе и на индонезийских островах Сулавеси и Зондском архипелаге. В 80-90-х годах прошлого века их численность сильно сократилась из-за того, что их массово отлавливали для продажи. Пол птенца, который недавно привезли в Московский зоопарк, пока неизвестен – его определят с помощью генетического анализа.