В Московском зоопарке рассказали, как дела у подаренного Путину северного оленёнка
Акулова: Подаренный Путину северный оленёнок хорошо освоился, вырос и окреп
Северный оленёнок и его мама, подаренные Владимиру Путину. Обложка © Telegram / ЯМАЛ. Официально
Подаренный президенту России Владимиру Путину северный оленёнок успешно адаптировался в Зоосаде Деда Мороза. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в интервью РИА «Новости».
«Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход», — рассказала Акулова агентству.
По её словам, детёныш живёт в стаде с другими северными оленями под постоянным наблюдением специалистов. Акулова отметила, что для подаренных животных созданы все условия — забота, внимание и комфортная среда обитания.
Оленёнок родился после того, как в апреле 2024 года семья Пяк подарила Путину важенку (самку северного оленя), не зная о её беременности. В итоге было решено оставить малыша с матерью до полного взросления.
Напомним, Владимир Путин и ямальский оленевод Енксю Пяк познакомились в январе 2024 года, когда житель тундры пригласил российского лидера приехать к нему в гости на День оленевода. В апреле того же года глава РФ позвонил семье Пяк, чтобы поздравить их с золотой свадьбой, а они выбрали важенку (самку северного оленя) ему в подарок.