В Московском зоопарке рассказали, как дела у подаренного Путину северного оленёнка

Подаренный президенту России Владимиру Путину северный оленёнок успешно адаптировался в Зоосаде Деда Мороза. Об этом сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в интервью РИА «Новости».

«Сегодня он чувствует себя отлично: содержится в просторном, благоустроенном вольере, получает полноценный рацион и необходимый уход», — рассказала Акулова агентству.

По её словам, детёныш живёт в стаде с другими северными оленями под постоянным наблюдением специалистов. Акулова отметила, что для подаренных животных созданы все условия — забота, внимание и комфортная среда обитания.