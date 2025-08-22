Украинские «Сапсаны» и НПЗ: Минобороны отчиталось о серии точных ударов по врагу

Российские войска за неделю нанесли шесть ударов высокоточным оружием по военным объектам на Украине, включая склады оперативно-тактических ракет «Сапсан». Все цели были поражены, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с 16 по 22 августа групповые удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия украинского ВПК, объекты энергетики, нефтеперерабатывающий завод, склады с горючим, вооружением и беспилотными аппаратами большой дальности.

Кроме того, удары пришлись по объектам инфраструктуры военного аэродрома, пунктам управления БПЛА дальнего действия, а также по местам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наёмников.