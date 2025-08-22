Мессенджер MAX
22 августа, 10:32

Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и Газелью в Орловской области

Обложка © Telegram / МВД Медиа

Четыре человека погибли и ещё четверо пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего сегодня утром в Кромском районе Орловской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Кадры с места ДТП в Орловской области. Фото © Telegram / МВД Медиа

По данным представителей правопорядка, около 9:20 на 402-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись легковая «Лада Веста» и грузовая «Газель», следовавшие навстречу друг другу.

Кадры с места ДТП в Орловской области. Фото © Telegram / МВД Медиа

На месте аварии работают инспекторы Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства трагедии, устраняя последствия и организуя помощь раненым.

Ранее стало известно о другом страшном ДТП. 16-летний подросток стал жертвой смертельной аварии в Дагестане, произошедшей вечером 19 августа. Две несовершеннолетние девушки, находившиеся в автомобиле, были доставлены в больницу с различными травмами.

Ольга Сливченко
