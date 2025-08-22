Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и Газелью в Орловской области
Обложка © Telegram / МВД Медиа
Четыре человека погибли и ещё четверо пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего сегодня утром в Кромском районе Орловской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.
По данным представителей правопорядка, около 9:20 на 402-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись легковая «Лада Веста» и грузовая «Газель», следовавшие навстречу друг другу.
На месте аварии работают инспекторы Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства трагедии, устраняя последствия и организуя помощь раненым.
