Четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и Газелью в Орловской области

Четыре человека погибли и ещё четверо пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего сегодня утром в Кромском районе Орловской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Кадры с места ДТП в Орловской области. Фото © Telegram / МВД Медиа

По данным представителей правопорядка, около 9:20 на 402-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись легковая «Лада Веста» и грузовая «Газель», следовавшие навстречу друг другу.

На месте аварии работают инспекторы Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства трагедии, устраняя последствия и организуя помощь раненым.