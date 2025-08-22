Журналист Кремлёвского пула раскрыл подводные камни предлагаемых Киеву гарантий безопасности

Мессенджер MAX
22 августа, 12:12

Журналист Юнашев: Предлагаемые Киеву гарантии мало отличаются от текущих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Предлагаемые Украине гарантии безопасности могут быть схожи со статьёй о коллективной обороне НАТО, но едва ли сильно изменят текущую ситуацию. Такую точку зрения высказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE». Он пояснил, что, согласно такому подходу, помощь стране, подвергшейся нападению, необязательно подразумевает ввод войск и может ограничиться теми мерами, которые сочтут необходимым.

«Не люблю обсуждать слухи, но сделаю исключение. Вроде как Украине предлагают гарантии безопасности, схожие с 5-й статьёй Устава НАТО о коллективной обороне», — заявил Юнашев.

Журналист отметил, что это мало отличается от текущей ситуации, при которой западные страны и так оказывают Киеву помощь, включая вооружения, финансы и медицину, без каких-либо предварительных договорённостей. По его мнению, закрепление таких гарантий на бумаге может привести к большей бюрократизации процесса и созданию более прозрачных механизмов контроля за использованием предоставляемой помощи, что станет неприятным нюансом для Киева.

Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без членства в НАТО

Ранее Владимир Зеленский выразил стремление Украины получить гарантии безопасности, аналогичные тем, что США предоставляют Израилю. Он отметил, что Киев планирует в течение 7–10 дней определиться с архитектурой таких гарантий. По его словам, эффективные гарантии от Вашингтона, как в случае с еврейским государством, доказали свою действенность.

