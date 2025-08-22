Журналист Кремлёвского пула раскрыл подводные камни предлагаемых Киеву гарантий безопасности
Предлагаемые Украине гарантии безопасности могут быть схожи со статьёй о коллективной обороне НАТО, но едва ли сильно изменят текущую ситуацию. Такую точку зрения высказал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE». Он пояснил, что, согласно такому подходу, помощь стране, подвергшейся нападению, необязательно подразумевает ввод войск и может ограничиться теми мерами, которые сочтут необходимым.
«Не люблю обсуждать слухи, но сделаю исключение. Вроде как Украине предлагают гарантии безопасности, схожие с 5-й статьёй Устава НАТО о коллективной обороне», — заявил Юнашев.
Журналист отметил, что это мало отличается от текущей ситуации, при которой западные страны и так оказывают Киеву помощь, включая вооружения, финансы и медицину, без каких-либо предварительных договорённостей. По его мнению, закрепление таких гарантий на бумаге может привести к большей бюрократизации процесса и созданию более прозрачных механизмов контроля за использованием предоставляемой помощи, что станет неприятным нюансом для Киева.
Ранее Владимир Зеленский выразил стремление Украины получить гарантии безопасности, аналогичные тем, что США предоставляют Израилю. Он отметил, что Киев планирует в течение 7–10 дней определиться с архитектурой таких гарантий. По его словам, эффективные гарантии от Вашингтона, как в случае с еврейским государством, доказали свою действенность.