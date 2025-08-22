В Севастополе рабочий столкнул коллегу с лестницы из-за миски супа

В Севастополе конфликт между двумя мужчинами из Дагестана из-за миски супа перерос в драку и угрозы убийством. Один из участников оказался в больнице, второго задержали. Об этом пишет Mash на волне. Следственные органы сообщили, что задержанный угрожал потерпевшему убийством, если тот обратится в полицию.

51-летний и 47-летний мужчины приехали в Севастополь на заработки и работали виноградарями. После рабочего дня они отдыхали в вагончике, где распивали алкоголь. Молодший мужчина потребовал налить ему суп в приказном тоне, что не понравилось старшему, и между ними завязалась драка.

Один из мужчин столкнул другого с лестницы и ушёл отдыхать. Позже потерпевшего доставили в больницу, а его коллега, представившись родственником, снова угрожал ему убийством. В отношении «любителя супа» возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.