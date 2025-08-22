Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 11:48

Телефонный террор: Юрист объяснил, зачем коллекторы звонят и сбрасывают вызов

Юрист Кваша: Коллекторы давят на человека, названивая ему и сбрасывая вызов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Постоянные вызовы от коллекторов давно перестали быть проблемой только для тех, кто задолжал денег. Их навязчивость распространяется и на близких, а иногда и на коллег по работе, превращая телефон в источник стресса для всех вокруг. Как избавиться от непрекращающихся звонков, рассказал «Вечерней Москве» юрист Дмитрий Кваша.

Особенность таких звонков в том, что они часто не предназначены для разговора. Коллекторы могут звонить десятки раз в день, но как только человек снимает трубку — сразу сбрасывают вызов. Этот психологический приём служит постоянным напоминанием о долге и создаёт давление без прямого контакта.

В арсенале коллекторов появились и спам-боты — автоматические системы, которые атакуют должника звонками каждые десять минут, не давая возможности отдышаться.

Но даже это не предел настойчивости взыскателей: они нередко выходят за рамки и начинают обзванивать знакомых неплательщика — родственников, друзей, коллег. Их задача — найти способ заставить должника ответить или хотя бы сообщить о долге через третьих лиц.

«Можно обратиться к вашему мобильному оператору и пожаловаться на спам. Тогда звонки должны будут блокировать, но это не стопроцентная гарантия, звонки всё равно могут пробиваться, особенно если звонят с разных номеров», — отметил эксперт.

Кроме того, современные антиспам-приложения помогают блокировать номера, используемые для массовых обзвонов, возвращая контроль над своим телефоном.

Ранее в МВД рассказали о новой хитрой тактике мошенников, с помощью которой они вынуждают свою жертву взять телефон и позвонить им напрямую. Для этого создаётся искусственная ситуация, которая предполагает, что действовать надо очень быстро. Это помогает ввести людей в заблуждение.

