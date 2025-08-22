Президент ФИФА впервые за несколько лет направил письмо российскому футболисту

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил с днём рождения экс-футболиста московского «Спартака» и сборной России Александра Мостового. Сегодня, 22 августа, ему исполнилось 57 лет.

«Я выражаю свои самые тёплые пожелания по случаю вашего особого дня и надеюсь, что вы сможете отпраздновать его со своей семьёй и близкими. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за вашу непоколебимую приверженность и неоценимую поддержку в объединении мира посредством футбола», — говорится в поздравлении, которое опубликовал сам Мостовой.

Также глава ФИФА пожелал экс-футболисту крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов.

Александр Мостовой был ключевым игроком сборной России по футболу с 1992 по 2004 год, сыграв за неё 50 матчей и отметившись 10 голами. В течение своей карьеры, завершившейся в 2005 году, он выступал за такие известные клубы, как «Спартак», «Бенфика», «Сельта» и «Алавес».