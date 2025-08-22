Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 11:44

Президент ФИФА впервые за несколько лет направил письмо российскому футболисту

Глава ФИФА Инфантино поздравил с днём рождения экс-футболиста Мостового

Обложка © Telegram / mostovoy10

Обложка © Telegram / mostovoy10

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил с днём рождения экс-футболиста московского «Спартака» и сборной России Александра Мостового. Сегодня, 22 августа, ему исполнилось 57 лет.

«Я выражаю свои самые тёплые пожелания по случаю вашего особого дня и надеюсь, что вы сможете отпраздновать его со своей семьёй и близкими. Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить свою искреннюю благодарность за вашу непоколебимую приверженность и неоценимую поддержку в объединении мира посредством футбола», — говорится в поздравлении, которое опубликовал сам Мостовой.

Также глава ФИФА пожелал экс-футболисту крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов.

Александр Мостовой был ключевым игроком сборной России по футболу с 1992 по 2004 год, сыграв за неё 50 матчей и отметившись 10 голами. В течение своей карьеры, завершившейся в 2005 году, он выступал за такие известные клубы, как «Спартак», «Бенфика», «Сельта» и «Алавес».

«В моём детстве такого не было»: Акинфеев высказался о названном в его честь турнире
«В моём детстве такого не было»: Акинфеев высказался о названном в его честь турнире

Ранее стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Иорданией и Катаром. Напомним, игра с Иорданией состоится в Москве 4 сентября. А 7 сентября российская сборная сыграет против Катара.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Александр Мостовой
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar