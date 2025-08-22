МЧС: В Кабардино-Балкарии завершены поиски альпинистов, тела эвакуированы

Поисковые работы в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии завершены. Тела погибших альпинистов эвакуированы с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 метров и переданы следственным органам. Об этом сообщили в МЧС региона.

В Кабардино-Балкарии завершены поиски альпинистов, тела эвакуированы. Видео © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

«Работы на крутом склоне в условиях камнепада продолжались трое суток. Вчера тела альпинистов эвакуировали с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 метров. Участвовало 30 человек: специалисты Эльбрусского спасотряда МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники», — отметил начальник подразделения «Уллу-Тау» Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России Эдуард Моллаев.

Сегодня с помощью коммерческого вертолета фирмы «Хелиэкшн» МЧС России доставили тела в п. Верхний Баксан, где их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. МЧС России напоминает, что горы остаются местом повышенной опасности для жизни и здоровья, и рекомендует туристам быть предельно внимательными на маршрутах.