22 августа, 12:01

МЧС: В Кабардино-Балкарии завершены поиски альпинистов, тела эвакуированы

В Кабардино-Балкарии завершены поиски альпинистов, тела эвакуированы. Обложка © Telegram / МЧС Кабардино-Балкарии

Поисковые работы в ущелье Адыл-су в Кабардино-Балкарии завершены. Тела погибших альпинистов эвакуированы с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 метров и переданы следственным органам. Об этом сообщили в МЧС региона.

«Работы на крутом склоне в условиях камнепада продолжались трое суток. Вчера тела альпинистов эвакуировали с расщелины горы Виа-тау на высоту 3200 метров. Участвовало 30 человек: специалисты Эльбрусского спасотряда МЧС России, сотрудники погрануправления ФСБ России по КБР и общественники», — отметил начальник подразделения «Уллу-Тау» Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России Эдуард Моллаев.

Сегодня с помощью коммерческого вертолета фирмы «Хелиэкшн» МЧС России доставили тела в п. Верхний Баксан, где их передали следственно-оперативной группе правоохранительных органов. МЧС России напоминает, что горы остаются местом повышенной опасности для жизни и здоровья, и рекомендует туристам быть предельно внимательными на маршрутах.

Напомним, что 20 августа в Приэльбрусье во время восхождения погибли двое альпинистов из Перми. Трагедия произошла в Кабардино-Балкарии в ущелье Адыл-су. Мужчина и женщина пытались подняться на пик Виа-тау высотой 3742 метра, но сорвались. В ближайшее время спасатели планируют транспортировать их тела.

