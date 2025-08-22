Тени детдома и следы от огня: В Москве разоблачили серийного поджигателя

На востоке Москвы полицейские задержали 34-летнего мужчину, который превратил свой подъезд в арену огненных происшествий. Его мотивация — попытка справиться с травмами детства, которые вспыхивали вместе с пламенем. Об этом сообщил сайт MK.ru.

В марте этого года в одном из домов на бульваре Маршала Рокоссовского начались загадочные возгорания. Сначала загорелась кучка рекламных листовок у почтовых ящиков на первом этаже. Соседи быстро потушили пламя водой, а заявление никто писать не стал.

На следующий день огонь распространился по лестничной клетке и стал угрожать квартирам. Одна из жительниц пыталась уйти из горящего дома, но потеряла сознание и получила ожоги и отравление дымом. Её срочно госпитализировали. Кто-то предположил, что причиной стали брошенные курильщиками окурки.

Однако расследование выявило неожиданного виновника — мужчину, живущего выше по этажам. Он признался, что в детстве жил в детском доме, где часто видел поджоги мебели старшими ребятами. Сам он оставался наблюдателем, но эти воспоминания превратились в навязчивую идею — он мечтал поджечь интернат. Но начать решил с чего-то попроще.

Суд Преображенского района вынес приговор — два года условно. Этот случай — мрачное напоминание о том, как травмы прошлого могут выливаться в опасные поступки в настоящем.