Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 12:29

Тени детдома и следы от огня: В Москве разоблачили серийного поджигателя

В Москве воспитанник детдома получил срок за поджоги в собственном подъезде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

На востоке Москвы полицейские задержали 34-летнего мужчину, который превратил свой подъезд в арену огненных происшествий. Его мотивация — попытка справиться с травмами детства, которые вспыхивали вместе с пламенем. Об этом сообщил сайт MK.ru.

В марте этого года в одном из домов на бульваре Маршала Рокоссовского начались загадочные возгорания. Сначала загорелась кучка рекламных листовок у почтовых ящиков на первом этаже. Соседи быстро потушили пламя водой, а заявление никто писать не стал.

На следующий день огонь распространился по лестничной клетке и стал угрожать квартирам. Одна из жительниц пыталась уйти из горящего дома, но потеряла сознание и получила ожоги и отравление дымом. Её срочно госпитализировали. Кто-то предположил, что причиной стали брошенные курильщиками окурки.

Однако расследование выявило неожиданного виновника — мужчину, живущего выше по этажам. Он признался, что в детстве жил в детском доме, где часто видел поджоги мебели старшими ребятами. Сам он оставался наблюдателем, но эти воспоминания превратились в навязчивую идею — он мечтал поджечь интернат. Но начать решил с чего-то попроще.

Суд Преображенского района вынес приговор — два года условно. Этот случай — мрачное напоминание о том, как травмы прошлого могут выливаться в опасные поступки в настоящем.

Арестован поджигатель релейного шкафа, убивший полицейского под Архангельском
Арестован поджигатель релейного шкафа, убивший полицейского под Архангельском

Ранее Life.ru рассказывал, что ФСБ задержала банду из четырёх подростков 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по указке украинских спецслужб поджигали объекты на железных дорогах. За такие злодеяния им, разумеется, платили деньги.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar