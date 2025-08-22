Челябинские хирурги спасли мужчину, удалив опухоль размером с яйцо страуса

Челябинские медики провели сложнейшую операцию по удалению опухоли, достигавшей размеров страусиного яйца. 43-летний пациент жаловался на серьёзные нарушения дыхания, проявлявшиеся в виде сильной одышки и приступов асфиксии. Как сообщили представители Минздрава в регионе, обследование показало, что новообразование, локализованное в грудной клетке, оказывало компрессионное воздействие на сердечную мышцу и лёгкое мужчины.

Пациент пережил сложную операцию. Фото © Минздрав Челябинской области.

В связи с неэффективностью предыдущих методов лечения было принято решение о проведении оперативного вмешательства. Хирургическая процедура, несмотря на свою исключительную сложность, завершилась успешно. Согласно прогнозам лечащих врачей, пациент в скором времени полностью восстановится.