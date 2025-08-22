Роспотребнадзор сообщения о новом вирусе с «кровавым кашлем»
Роспотребнадзор опроверг информацию о циркуляции в России нового опасного вируса, сопровождающегося так называемым «кровавым кашлем». Соответствующее заявление размещено в официальном телеграм-канале ведомства.
В сообщении подчёркивается, что публикации в СМИ основаны на материалах марта 2025 года, когда специалисты проводили проверку первоначальных данных. Отмечается, что телеграм-канал, выступивший первоисточником, не называл вирус «новым», а использовал определение «неизвестный», поскольку на тот момент возбудитель не был идентифицирован. Последующие лабораторные исследования подтвердили, что речь шла о случае микоплазменной пневмонии.
«На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано», — отмечается в официальном комментарии.
Роспотребнадзор призвали СМИ воздерживаться от распространения неподтверждённых данных.
