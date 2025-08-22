Дайверы очистили подводную статую Христа нестандартным способом

Из-за долгого нахождения под водой статуя «Христос из бездны» обросла ракообразными и различными наслоениями, поэтому итальянские полицейские-водолазы очистили знаменитое произведение искусства. Для этого они использовали водяные шланги высокого давления. Скульптура находится у северного побережья Италии и ежегодно привлекает дайверов, каякеров и туристов. Об этом сообщило издание Associated Press.

Статуя высотой 2,5 метра изображает Христа с воздетыми руками и была отлита из переплавленных медалей погибших солдат, пушек и кораблей в 1954 году. Мемориал посвящён всем, кто погиб в море, и стал символом сопротивления времен Второй мировой войны. Скульптура расположена в 300 метрах от берега между Портофино и Камольи на глубине 18 метров.

Благодаря лёгкому доступу она является популярным местом для дайвинга и активных водных видов спорта — статую можно увидеть даже с поверхности воды. Ежегодная очистка проводится методом гидроабразивной обработки морской водой с 2004 года, когда предыдущий метод чистки металлическими щетками повредил бронзовую поверхность.