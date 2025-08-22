Запомните, а то забудете: Стало известно, чем опасны «пацанские паблики» для детей
Психолог Максимов: Пацанские паблики могут побуждать детей к преступлениям
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viverra27
Популярные «пацанские» сообщества в соцсетях могут навредить детям и подросткам. Об этом «Постньюс» заявил психолог и автор Telegram-канала «Психология в бокале» Сергей Максимов.
«Так как у нас в стране присутствует идеологический вакуум, его пытаются закрыть. Идет борьба за мозги молодежи», — сказал он.
По словам специалиста, подобные паблики особенно влияют на тех, кто находится в уязвимом состоянии и ищет себя — а именно на подростков. При этом он подчеркнул, что сами по себе такие группы не «ломают» психику: это всего лишь информация, как любая книга или идея.
Однако Максимов отметил, что их контент формирует опасные установки вроде «братва всё — закон ничто». Подобные принципы могут подтолкнуть человека к преступлению. Поэтому, считает эксперт, реакция государства в виде запретов деструктивного контента вполне естественна.
