Запомните, а то забудете: Стало известно, чем опасны «пацанские паблики» для детей

Популярные «пацанские» сообщества в соцсетях могут навредить детям и подросткам. Об этом «Постньюс» заявил психолог и автор Telegram-канала «Психология в бокале» Сергей Максимов.

«Так как у нас в стране присутствует идеологический вакуум, его пытаются закрыть. Идет борьба за мозги молодежи», — сказал он.

По словам специалиста, подобные паблики особенно влияют на тех, кто находится в уязвимом состоянии и ищет себя — а именно на подростков. При этом он подчеркнул, что сами по себе такие группы не «ломают» психику: это всего лишь информация, как любая книга или идея.

Однако Максимов отметил, что их контент формирует опасные установки вроде «братва всё — закон ничто». Подобные принципы могут подтолкнуть человека к преступлению. Поэтому, считает эксперт, реакция государства в виде запретов деструктивного контента вполне естественна.